Retraites : des dégradations dans le village d'un député sarthois de la majorité

À Chenu (Sarthe), village du député sarthois de la majorité Eric Martineau (Modem), quelques jours après l'adoption sans vote de la réforme des retraites, des tags 49.3 ont fait leur apparition sur les murs de plusieurs bâtiments du village, dont la mairie, l'école et le restaurant dans la nuit du dimanche 19 mars. Le député de la 3e circonscription de la Sarthe le déplore sur sa page Facebook, estimant que "nous avons le droit d’être en désaccord, mais à quoi cela sert-il d’aller dégrader nos bâtiments publics ?".

Une plainte déposée

Eric Martineau poursuit : "Je suis en colère, car ceux qui ont fait ça, savent très bien qu’il va falloir nettoyer, que cela a un coût pour notre société, notre commune, et je pense à Antoine, notre seul employé communal qui doit maintenant s’efforcer à nettoyer ces dégradations. Je le remercie par avance. Puisqu’il s’agit de moi qui suis visé, je tiens à rappeler que je ne suis plus le maire de Chenu, et même si je l’étais encore, c'est intolérable".

Une plainte a été déposée à la gendarmerie.