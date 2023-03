Retraites : "La vraie surprise serait que ce soit totalement retoqué" par le Conseil constitutionnel (Urvoas)

Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 21 avril pour se prononcer sur la réforme des retraites. Il a été saisi quatre fois depuis l'adoption du texte. Explications avec Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice et professeur de droit constitutionnel à Brest et Quimper, à l'université de Bretagne occidentale.

France Bleu Breizh Izel : Le Conseil constitutionnel doit dire si la réforme est conforme à la Constitution ?

C'est exactement ça. C'est sa vocation. Il a été saisi par quatre institutions : la Première ministre d'abord et puis trois groupes d'opposition, le Rassemblement national et l'intergroupe de la NUPES à l'Assemblée et les groupes de gauche au Sénat. Ils ont développé deux types de critiques en disant : "Nous pensons que sur le fond, cette réforme n'est pas conforme à la Constitution et que sur la forme, il y a eu une addition de procédures parfaitement inhabituelle qui aboutit à faire que le débat n'a pas été sincère". C'est au nom de cette absence de sincérité qu'il demande au Conseil d'interdire la promulgation de la loi.

On comprend que l'opposition fasse un recours, mais pourquoi la Première ministre ?

Pour montrer qu'elle est tellement sûre d'elle, qu'elle ne craint pas le regard du Conseil constitutionnel. C'est assez inhabituel, il faut le dire. Le président de la République aurait pu le faire aussi, mais c'est très rare. Depuis 1958, il n'y a eu que deux présidents de la République qui ont saisi le Conseil constitutionnel sur des lois : François Hollande en 2015 sur la loi sur le renseignement et Emmanuel Macron sur la loi sur la sécurité globale. Les deux avaient donné comme argument : "Nous sommes tellement sûrs de l'écriture de notre texte que c'est nous qui prenons l'initiative de saisir le Conseil constitutionnel". Mais eux l'avaient fait pendant le débat pour vraiment montrer leur détermination. C'est un peu surprenant que madame Borne le fasse. D'autant que dans le document qu'elle a transmis au Conseil, elle ne dit rien, mais dit simplement au Conseil :"Faites votre travail."

Quand on évoque les potentiels soucis de sincérité, c'est l'usage du 49.3 et de la procédure accélérée dans l'examen du texte ?

Pas tout à fait parce que le 49.3, le Conseil a déjà eu l'occasion de dire nombreuses fois que c'est tout à fait compatible avec la sincérité du débat. Ce qui fait l'originalité du cas dont nous parlons, c'est qu'il y a dans la Constitution un grand nombre d'articles qui permettent au gouvernement de domestiquer le Parlement. Ces articles sont tous utilisés régulièrement, mais ils n'ont jamais été utilisés tous en même temps comme cette fois-ci.

Il y a un sentiment d'accumulation qui aboutirait pour ceux qui saisissent le Conseil constitutionnel à porter atteinte à ce que le Conseil avait lui même estimé en 2005 : c'est-à-dire qu'il faut que le débat soit clair et sincère. Les opposants disent : quand vous interdisez de voter, quand vous brutalisez le vote, que vous contraignez le Parlement à délibérer dans un temps très court, quand on fait l'addition de toutes les mesures, le débat n'a pas été sincère.

"La plausibilité, c'est qu'il censure quelques morceaux, mais pas l'intégralité"

Il y a aussi le fait que ce projet de réforme des retraites est inclus dans un texte de finances. Alors que certains points, comme le CDD senior n'ont rien à voir...

Sur le CDD senior et sur l'index senior qui sont deux mesures d'ailleurs, paradoxalement, plutôt consensuelles et qui, si elles devaient être censurées par le Conseil, abîmerait justement le caractère acceptable - si tant est qu'il en ait un peu - de ce texte. Ces deux éléments-là, personne ne doute en vérité que le Conseil va les censurer. Le gouvernement le sait depuis le début, puisque quand il élabore son texte, il a l'obligation de le soumettre pour avis au Conseil d'État, qui est son expert juridique, et le Conseil d'État lui avait dit que ces éléments n'ont rien à faire dans le texte. Le gouvernement a néanmoins pris le risque de les y mettre.

S'ils devaient être supprimés, cela ne le serait d'ailleurs pas définitivement. Le gouvernement pourrait re-proposer de les mettre dans un autre texte. Donc ça, ça se fera censurer. Mais en vérité, ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est évidemment le fameux article 7 sur le départ en retraite à 64 ans (article 7 devenu article 10 dans le texte final). On attend le Conseil constitutionnel sur cette question. Mais c'est très difficile de prédire.

Robert Badinter, qui a présidé le Conseil constitutionnel, disait que le Conseil, c'est deux choses : c'est un sphinx et c'est un prophète. C'est un sphinx parce que tout le monde s'adresse à lui et il ne dit rien. Et c'est un prophète parce que quand il commence à parler, il dit la loi divine et plus personne ne peut dire l'inverse.

En tout cas, ce ne sera pas tout blanc ou tout noir.

La vraie surprise, c'est que ça soit totalement retoqué. Parce que, de fait, le Conseil n'a pas l'habitude de censurer de manière générale un texte.

Mais c'est déjà arrivé.

C'est arrivé 13 fois depuis 1958 et sur un millier de textes examinés par le Conseil constitutionnel, ce n'est vraiment pas l'habitude. Beaucoup d'universitaires, beaucoup de juristes aimeraient bien que ça arrive parce que nous considérons que cette accumulation de procédures difficiles, que le gouvernement a mobilisé, si elle n'était pas censurée, ouvrirait une nouvelle voie au gouvernement. Il serait fondé de dire : "Puisque tout ce que nous avons fait a été autorisé, demain, nous pouvons recommencer". Il y aurait un effet de jurisprudence. Or, le gouvernement n'est déjà pas démuni dans les débats parlementaires. Donc si on lui donne un nouvel outil de domestication, ce n'est peut être pas très bon pour le fonctionnement de la démocratie parlementaire. Mais le Conseil ne le fait pas souvent, et la plausibilité, c'est plutôt qu'il censure quelques morceaux, mais pas l'intégralité.

