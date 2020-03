Retraites : les avocats mayennais, en grève depuis des semaines, vont peu à peu reprendre le travail

Les audiences, au tribunal de Laval, reprendront progressivement la semaine prochaine. En grève depuis le début de l'année, pour dénoncer la loi du gouvernement sur les retraites, et xigeant le maintien de leur régime autonome, les avocats du département ont décidé de mener la lutte différemment.

Les robes noires, tout en exerçant leur mission de conseil, vont poursuivre leur mobilisation en soutenant par exemple les actions et les éventuels recours des parlementaires contre le 49.3, outil constitutionnel qui a permis au gouvernement de faire adopter la réforme des retraites sans vote.

Les avocats mayennais participeront également à une opération de communication et d'information imaginée par le Barreau de Quimper et intitulée "Touche pas à ma robe" qui vise à faire circuler, dans les prochaines semaines et partout dans le pays, une gigantesque robe sur laquelle seront écrites les doléances des professionnels de justice.