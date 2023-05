Retraites : manifestation devant la gendarmerie suite à la convocation d'un professeur d'EPS

Ils dénoncent la "criminalisation" de l'action syndicale : une cinquantaine de manifestants se sont réunis, ce mardi 2 mai, à Bourg-lès-Valence, en soutien à Alexandre M., professeur d'EPS à Salaise-sur-Sanne (Isère). Ce dernier était convoqué ce jour par les gendarmes de l'autoroute (EDSR), dans le cadre d'une enquête sur une action contre la réforme des retraites datant du 6 avril. L'homme est ressorti sans aucune convocation.

À cette date, au péage de Valence-Sud, avait eu lieu une opération "barrage filtrant" et "péage gratuit", qui a duré environ une heure. Suite à l'action, Vinci Autoroutes avait porté plainte, notamment à cause des dégradations (îlots et cabines de péage taguées). Le professeur n'est pas le seul à être convoqué dans le cadre de l'enquête, un militant CGT, Franck M., était également convoqué le mercredi 3 mai, il a finalement été entendu ce mardi.