Retraites : un homme blessé à coups de matraque dans la manifestation rouennaise

Rouen, France

Philippe fait partie des "blouses noires", les personnels du centre hospitalier du Rouvray, près de Rouen. Sa tête saigne encore abondamment quelques minutes après avoir reçu des coups de matraques et il ne comprend toujours pas ce qui lui est arrivé. Le défilé se déroulait dans le calme et le cortège descendait la rue Jeanne d'Arc et arrivait à l'angle de la rue du Gros Horloge quand les forces de l'ordre sont intervenues. La manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi 9 janvier 2020 à Rouen a rassemblé 30.000 personnes selon le comptage de la CGT.

Assis sur un banc en attendant l'arrivée des pompiers, Philippe explique, hagard : "Ils ont coupé le cortège et j'ai été pris dedans". Ses collègues sont comme lui, choqués par la rapidité de l'intervention des forces de l'ordre et incrédules. Une ou plusieurs personnes auraient été interpellées mais on n'en sait pas plus pour le moment. Quelques minutes plus tôt, le service d'ordre de la CGT s'était mis en place pour éviter tout débordement. La rue Jeanne d'Arc est un axe stratégique à Rouen, bordée de commerces et de banques qui ont parfois été prises pour cibles lors de manifestations précédentes de "gilets jaunes".

Les dockers et les portuaires ont rejoint le mouvement contre la réforme des retraites et sont mobilisés depuis le début de la semaine à Rouen. © Radio France - Bénédicte Courret

D'autres actions à venir

Le cortège interprofessionnel ce jeudi rassemblait notamment dockers et portuaires (mobilisés depuis le début de la semaine), enseignants, avocats, etc. Pour les manifestants que nous avons rencontrés, une éventuelle marche arrière du gouvernement sur la question de l'âge-pivot ne calmerait pas la grogne. D'autres actions sont prévues ce vendredi, sur le port de Rouen, en gare de Oissel, à Elbeuf et à l'occasion de la cérémonie des vœux de la métropole de Rouen programmée en fin de journée.