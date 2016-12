RÉTRO 2016 - Une année riche pour l'emploi dans le nord de l'Yonne, 300 recrutements à Savigny

L'implantation de la société FM Logistic dans le nord de l'Yonne permet la création de 300 postes en CDI et à temps plein sur le site logistique de Savigny sur Clairis, au bord de l’A6 et de l’A19. Une des plus grosses vagues de création d’emplois dans l’Yonne ces dernières années

C’est au mois de janvier que le projet de Savigny-sur-Clairis (Yonne) a connu un coup d’accélérateur. La communauté de communes du Gâtinais vend les terrains qui lui appartiennent. Cela permet de lancer les travaux pour construire ces entrepôts de 75.000 m² à la grande satisfaction du Président de l’intercommunalité, Henri de Raincourt: "c'est un travail de quinze ans qui a été mené par les équipes successives des élus du Gâtinais. Quand on dit que les hommes politiques ne servent à rien, si ce n'est à s'en mettre plein les poches et à mentir, et bien voilà des faits concrets qui démentent cette vision complètement ridicule de l'action des politiques".

"300 emplois, même pour nous ça reste exceptionnel", Souki Boulghobra, directeur du site FM Logistic de Savigny

Des politiques qui ont donc aidé le groupe FM Logistic à s’implanter. L’entreprise va gérer les commandes de magasins Carrefour pour une partie du nord de la France. Et pour cela, elle a besoin d’un grand nombre de préparateurs et de caristes. Et même pour ce groupe, recruter 300 personnes ce n’est pas rien explique le directeur du site Souki Boulghobra: "ce sont des choses qu'on a déjà faites, mais sur des bassins d'emploi différents, notamment pas très loin de la région parisienne, mais ça reste quand-même à un niveau exceptionnel. On est en général sur des ouvertures à 100 ou 150 personnes. Là, 300 recrutements, même pour nous ça reste exceptionnel"

Recruter au niveau local

Dans le courant de l’année, FM logistic décide qu’il faudra recruter au niveau local. Et pour trouver 300 personnes, elle sait qu’elle devra accepter beaucoup de débutants. En réalité plus des trois quart des postes leur seront ouverts. Et c’est cela la vraie bonne nouvelle, estime Clarisse Quentin, adjointe chargée de l’emploi à Sens: "ça concerne bien sûr les demandeurs d'emploi en premier lieu. Nous ce qu'on voudrait, c'est l'embauche de demandeurs d'emploi longue durée, les publics RSA, parce que c'est une entreprise qui est en capacité d'accueillir ces publics. Ce rôle social là, cette entreprise en tient compte. Donc c'est important".

Et pour embaucher, FM logistic décide d’utiliser la méthode de recrutement par simulation. Depuis un peu plus de deux mois, les candidats se succèdent dans un entrepôt-test à Sens, comme Amélie, 33 ans, elle était jusque-là assistante maternelle: "au début, c'est pas évident. Surtout quand c'est la première fois qu'on conduit des chariots élévateurs. Sur la plate-forme de formation, je trouve ça haut alors que ce n'est qu'à six mètres. A Savigny on nous a dit que c'était douze, ça ne va pas être évident".

Un recrutement par simulation où le recruteur regarde d’abord les aptitudes et le comportement des candidats avant de le contenu du CV.

