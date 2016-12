RÉTRO 2016 - Le collège Bienvenu-Martin menacé de fermeture à Auxerre

En janvier dernier, André Villiers, président du conseil départemental annonçait son intention de fermer le collège Bienvenu Martin à Auxerre à la rentrée 2017. Le collège classé en zone d'éducation prioritaire devrait finalement fermer en 2018

En janvier tout part d'un constat fait par André Villiers ...dans le nord du département la démographie scolaire est en hausse.En revanche le nombre d'élève baisse dans la partie sud. Alors pour ouvrir un nouveau collège au Nord de l'Yonne il faut en fermer un, c'est une question de cout. Voilà comment le président du conseil départemental justifie à l'époque sa décision de fermer le collège Bienvenu martin à Auxerre

Dès cette annonce, les professeurs de Bienvenu Martin sont les premiers à réagir . Pour eux, rien ne justifie cette fermeture. Les effectifs sont en hausse et surtout l'établissement est situé en zone d'éducation prioritaire rappelle alors Luis Campanico professeur d'histoire géographie. "Les élèves qui sont là , ils ont des besoins particuliers qui ne sont pas les mêmes que dans les autres établissements. Les effectifs sont moins nombreux. Ces élèves en les envoyant ailleurs on va accentuer le risque qu'ils décrochent"

Ces élèves en les envoyant ailleurs on va accentuer le risque qu'ils décrochent

Les parents d'élèves montent aussi au créneau et font savoir leur désaccord. En mai ils manifestent le jour où le CDEN, le comité départementale de l'éducation nationale se réuni. Parmi eux Hassana , la maman d'une élève scolarisée à Bienvenu Martin.

"Nos enfants, où ils vont aller après . C'est loin , c'est du transport. Et en plus on rajoute des frais pour la cantine et les transports scolaires.C'est un collège qui marche bien pourtant. Pourquoi ils veulent fermer d'autant plus qu'il vient juste d'être refait"

Nos enfants, ils vont aller où après ? C'est loin , c'est du transport et un cout supplémentaire.

Ce jour là le CDEN émet un avis défavorable à la fermeture du collège bienvenu martin. Mais le 1er juillet c'est au tour du conseil départemental de se prononcer.

Le collège Bienvenu Martin à Auxerre menacé de fermeture à la rentrée 2018. Reportage de Damien Robine Partager le son sur : Copier

ET là 24 conseillers sur 41 votent pour la fermeture de l'établissement à la rentrée 2018.

Les professeurs présents dans la salle laissent éclater leur colère. "24 fossoyeurs de l'école de la république. Vous êtes lamentables. Honteux!"

On continuera à se battre. On ne lâchera pas le morceau!

Les parents d'élèves redoutaient cette décision . Mais à l'issu du vote Virginie ne l'a comprend toujours pas ...Un de ses enfants est collégien à Bienvenu Martin. "On ne nous prend pas en considération nous et nos enfants. Mais on continuera à se battre. On ne lâchera pas le morceau!"

L'avenir du collège Bienvenu Martin est désormais entre les mains du préfet de l'Yonne.

Retrouvez la rétro 2016 de France Bleu Auxerre