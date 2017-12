Seynod, Annecy, France

Sept mois après l'agression, le traumatisme est toujours présent

Une collégienne immole une autre élève en pleine cours de récréation

Ce mercredi de mai, vers 10 heures c’est la pause au collège Le Semnoz de Seynod. En pleine cours de récréation, devant des collégiens témoins, une adolescente de 15 ans jette au visage d’une camarade un liquide inflammable et met le feu. La jeune fille est hospitalisée dans un état grave au service des grands brûlés à Lyon.

L’auteure de l’agression est interpellée, elle est mise en examen pour tentative d’assassinat. Au collège, c’est le choc.

Un traumatisme toujours présent

Sept mois plus tard on ne connait toujours pas les raisons exactes qui ont poussé une jeune fille de 15 ans à immoler une camarade. Son avocate ne souhaite pas communiquer, pas plus que le conseil de la victime. On sait qu'elle est sortie du coma et désormais hors de danger. Cet acte d’une violence inouïe a marqué les esprits. Une maman explique que sa fille refuse toujours de parler de cette journée.

Le directeur académique de Haute-Savoie constate que le traumatisme est bien présent. « D’où les formations mises en place sur la question de l’amélioration du climat scolaire. Sur la prise en charge des élèves, explique Christian Bovier, il y a de nombreux projets citoyens, sur la prévention des violences, des phénomènes de bouc émissaire, pour essayer d’apaiser la situation et faire que cela ne se reproduise pas. Ni ici ni ailleurs ».

L’enquête devrait être close d’ici quelques semaines.