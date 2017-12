Le 10 mars, le premier ministre Bernard Cazeneuve est a Montpellier pour inaugurer ce nouveau tronçon de 25 km entre Baillargues et St Jean de Védas. Pour fêter l' événement, un immense chapiteau blanc est installé sur la nouvelle autoroute a Lattes, 700 personnes sont réunies, au premier rang, les plus visibles avec leurs gilets jaunes ou oranges fluo, ce sont les ouvriers.

Et le héros du jour s'appelle Salvador Nunez coordinateur de ce gigantesque chantier de 800 millions d'euros, le plus important des 5 dernières années en France : 12 communes traversées, 60 ouvrages d'art construits, 300 entreprises mobilisées "le fait que les travaux aient six mois d'avance n'en est que plus remarquable". La mise en service a lieu fin mai, quelques semaines plus tôt, le public était invité à fouler le bitume.

6 mois apres la mise en service, quel bilan ? Les bouchons aux entrées de Montpellier n'ont pas sauté, ce n’était pas le but. Mais il y a désormais beaucoup moins de poids lourds sur la rocade.

En revanche il est toujours aussi difficile de trouver la bretelle pour rejoindre les plages ou l'aéroport. Chaque jour , des centaines d'automobilistes font demi-tour à Lunel ou à Sète, parce qu'ils ont raté la sortie. Même François Hollande en a fait les frais, l'ancien Président de la République a raté son avion à cause de l'absence de panneaux.

Vinci avait bien proposé d'installer des panneaux "aéroport" et "plages" aux bifurcations mais le ministère des transports a refusé. Le préfet est intervenu, Philippe Saurel président de la Métropole aussi, il a écrit au ministère des transports pour réclamer ces deux directions importantes pour l'économie locale.

Mais 6 mois après l'ouverture toujours pas de panneaux a l'horizon. Certes fin septembre, de nouveaux affichages, sur fond jaune, ont été installés à l'approche des bifurcations de l'A9 et de l'A709. Ils indiquent les différentes sorties de Montpellier. Mais toujours pas l'aéroport et le littoral

