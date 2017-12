RETRO 2017 en Moselle : l'accident de train de Dudelange au Luxembourg

Par Clément Lhuillier, France Bleu Lorraine Nord

Le 14 février 2017, une collision entre deux trains français et luxembourgeois, faisait un mort et deux blessés entre Dudelange et Bettembourg, au Luxembourg. Un accident dramatique, dont l'enquête est toujours en cours, et qui a marqué les esprits, 11 ans après la catastrophe de Zoufftgen.