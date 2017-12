Tonnerre, France

En août 2016, les parents et le beau père de Baptiste décident de mettre toute leur énergie dans la reconstruction du kiosque du Pâtis à Tonnerre. Ils créent l'association le Kiosque à Baptiste. L'objectif c'est de réaliser un lieu à l'image du jeune homme, passionné de musique, tué sous les balles des terroristes le 13 novembre 2015 au Bataclan à Paris. Pour Marc son papa, c'est une évidence. « Baptiste adorait la musique et adorait ce kiosque. Il y a passé beaucoup de temps. Je le sais parce que je passais souvent devant et je le voyais en train de faire de la musique avec ses amis . Ça nous tient à cœur de remettre tout cela debout. Peut être pour nous remettre debout nous même. »

Agir pour que Baptiste ne soit pas oublié. Première étape réussie, la municipalité de Tonnerre accepte qu'une fois reconstruit, le kiosque porte le nom de Baptiste Chevreau. Le coût des travaux est estimé entre 150 et 200 000 euros . Le financement participatif marche bien, tout comme cette vente aux enchères en avril dernier à Tonnerre. Pascal a tenu a y participer. « Ça fait drôle parce que je connaissais Baptiste. Je connais ses parents. Je suis content d'avoir fait un petit geste. C'était important pour moi aujourd'hui de d'être là. »

Ce jour là, 40 000 euros sont reversés à l'association. Pour Patrick Petijean le beau père de Baptiste, ce soutien fait chaud au cœur. « C'est grâce à la générosité des particuliers bien sur. Des vignerons , des artistes qui ont participé à cette vente, qui ont donné de leur temps de leurs œuvres. Ça concrétise le projet. »

Six mois plus tard en effet, les travaux sont terminés. Le 28 octobre dernier lors de l'inauguration du kiosque, le souvenir de Baptiste est bien présent pour Dany l'un de ses amis . « Ce kiosque, c'est un peu le renouveau à travers la musique. C'est à son image , à la fois sobre et majestueux. Et puis c'est un lieu qui va pouvoir recevoir plein de manifestations autour de la musique. Je pense que cela aurait été son plus grand souhait. »

Ce kiosque à musique c'est aussi le symbole d'une reconstruction pour Philomène la maman de Baptiste. « C'est sur que ce projet là, nous a aidé à tenir. Le fait de rendre le kiosque à la ville, on espère que les musiciens investissent le lieu le plus possible et que les gens aient envie de s'y retrouver et d’être bien ensemble. »

L'Association le Kiosque à Baptiste veut désormais continuer à s'investir et à soutenir des projets artistiques, culturels et éducatifs sur le Tonnerrois.