Chambéry, France

" Je déplace mes oreillers du lit ou un verre, des petites choses que je n'arrivais pas à faire au début. " Copier

Caroline a retrouvé ses bras

Le 14 août dernier, Caroline ne veut pas rater son train, elle essaie de l’attraper alors qu’il est déjà sur le départ. Elle se rend compte de la grosse bêtise qu’elle vient de faire quand elle voit ses deux bras sur les rails, détachés du reste de son corps.

Très vite les secours demandent de la glace aux bars voisins, pour conserver les membres au frais. La blessée grave est transportée au CHU de Grenoble. Ils sont deux chirurgiens, un par bras, à l'opérer pendant près de quatre heures. Une réimplantation simultanée des deux bras, au dessus du coude, est une intervention exceptionnelle.

Près de deux ans de rééducation

La récupération dépend de la repousse des nerfs, elle est d'un millimètre par jour. Il faudra donc être patiente. Les médecins préviennent, il faut compter un an et demi à deux ans de rééducation. Mais Caroline garde le moral, les progrès sont déjà visibles. Elle plie les coudes à 30°degrés et déplace de gros objets. Ses objectifs ? Retrouver son autonomie et s'adonner à ses passions : le potager ou le piano.