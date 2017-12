En Auvergne, l'année 2017 aura été marquée une fois encore par des faits divers et des affaires très médiatisés. Notamment la série des crimes à Montluçon au mois de mars, l'enlèvement du petit Vincente toujours en mars et puis le deuxième procès de l'affaire Fiona à l'automne.

Clermont-Ferrand, France

Retour aujourd'hui sur les trois faits "judiciaires" qui ont marqué l'année 2017.

Le premier, la série de crimes à Montluçon perpétrés au mois de mars. Un viol et un triple meurtre commis en moins de dix jours dans la sous-préfecture bourbonnaise au mois de mars. Ce sont d'abord les corps des époux Degl'Innocenti qui sont retrouvés à leur domicile, sauvagement assassinés. Dix jours plus tard, un viol en réunion sur une jeune femme est commis dans un appartement du centre ville. Le corps d'une femme de 74 ans est découvert dans son appartement de l'avenue de la République. Au final cinq suspects, dont trois mineurs, seront arrêtés. Toujours en détention provisoire l'instruction se poursuit.

Vicente enlevé par son père le 29 mars

Autre fait divers qui a secoué l'Auvergne et la France entière. L'enlèvement du petit Vicente le 29 mars. Jason Lopez, évadé de la prison de Riom, se rend devant la caravane dans laquelle vivent l'enfant et sa mère sur un parking de la zone du Brezet à Clermont. Il prend l'enfant et se réfugie dans le sud de la France. Il sera finalement interpellé le 5 mai à Toulouse.

Nicolas Chafoulais, le père de Fiona attend avec impatience le nouveau procès © Radio France - Olivier Vidal

Le troisième fait marquant de l'année c'est bien sûr le deuxième procès de l'affaire Fiona. Procès qui vire au fiasco à la fin de la première semaine. Tout se passe en fait le cinquième jour du procès lorsqu'une avocate de la partie civile, Marie Grimaud, émet des accusations en direction de ceux de la défense, de subornation de témoin notamment. Il n'en fallait pas plus pour que ces derniers fassent capoter l'audience en quittant la cour d'assises du Puy-en-Velay. L'audience est renvoyée à la surprise de bon nombre de commentateurs. Le troisième procès de Cécile Bourgeon et de Berkane Maklouf a été fixé au 29 janvier toujours au Puy-en-Velay. Procès très attendu bien sûr par le père de la fillette, Nicolas Chafoulais.