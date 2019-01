Rétro 2018 dans l'Hérault : la solidarité avec les Audois sinistrés des inondations

Les inondations dans l'Aude ont fait 14 morts et 70 blessés

Aude, France

En octobre dernier, le département de l'Aude était durement touché par des inondations meurtrières : 14 morts et plus de 70 blessés dans la nuit du 14 au 15 octobre. Il est tombé en quelques heures l'équivalent de trois mois de pluie. C'est un vaste territoire autour de Carcassonne qui a été principalement touché. Sur place la facture des dégâts a été estimée à plus de 300 millions d'euros.

L'Aude a connu là les pires inondations depuis 1891. Parmi les villes les plus touchées celle de Trèbes à l'est de Carcassonne avec 6 morts dans cette commune où les eaux sont montées très vite. Un peu plus au nord, le village de Villegahenc a été coupé du monde au matin de ce 15 octobre 2018, le pont qui traversait la commune a été emporté sous la pression de l'eau.

La désolation puis la colère

Il a fallu nettoyer pour enlever l'eau mais surtout la boue, des sinistrés par centaines ont tout perdu chez eux. Une désolation vite chassée par la colère et de nombreuses critiques sur l'action trop tardive des autorités. Lors de la visite du premier ministre à Trèbes certains habitants l'ont vivement interpellé. Une colère légèrement atténuée par une très grande générosité.

Un élan de générosité de la France entière

Ces inondations ont en effet provoqué un immense élan de solidarité, d'une part sur place entre les habitants eux-mêmes mais aussi dans tout le pays. Le département de l’Hérault, voisin de l'Aude et lui aussi habitué des inondations a été l'un des plus réactif pour aider les sinistrés. Des rugbymen biterrois aux viticulteurs du Languedoc en passant par le boulanger de Valras, des milliers de personnes se sont mobilisées.

Une solidarité et des belles histoires comme celle de Moïse, un petit poisson sauvé des eaux à Trèbes par un pompier héraultais. Sa famille a été retrourvée grâce à un appel sur Facebook.

La solidarité se prolongera en 2019 puisque un match de foot entre Montpellier et Toulouse doit être organisé au mois de mars en faveur des sinistrés de l'Aude.