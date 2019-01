Rétro 2018 dans l'Hérault : le drame du Jardin Saint-Adrien à Servian

Daniel Malgouyres à sa sortie de prison en novembre 2018, entouré de sa fille (à sa droite) et de sa soeur

Servian, France

Le soir du 5 octobre 2017, deux hommes vêtus de noir, cagoulés et armés se présentent chez le couple Malgouyres, propriétaire du Jardin Saint-Adrien à Servian, près de Béziers. Ils s'en prennent à la femme, Françoise, pour qu'elle dise où se trouve son coffre-fort, censé contenir 100.000 euros en liquide. Ce soir-là, le mari, Daniel, abat l'un des cambrioleurs alors que l'autre réussit à prendre la fuite. Daniel Malgouyres a beau invoquer la légitime défense, il est mis en examen pour meurtre dix jours plus tard. Le fuyard, retrouvé par les enquêteurs, affirme que Daniel Malgouyres a tout organisé pour dépouiller sa femme de ses économies. Laissé libre, le mari est placé en détention provisoire le 20 octobre 2017 pour avoir violé une des mesures de son contrôle judiciaire.

Le feuilleton judiciaire continue en 2018

L'année 2018 sera marquée par les nombreuses demandes de remises en liberté, toutes refusées. Jusqu'au 6 novembre, date à laquelle il retrouve alors la liberté après avoir passé un an en détention provisoire pour "meurtre, tentative de meurtre, complicité de vol avec arme et association de malfaiteurs". Pour Daniel Malgouyres, qui dit avoir penser à se suicider dans sa cellule, c'est la fin d'un calvaire. Sauf que. À peine 24 heures plus tard, il retourne en prison pour avoir violé, là encore, plusieurs mesures de son contrôle judiciaire. Notamment sa présence dans l’Hérault au lendemain de sa libération.

L'année 2018 sera également marquée par des dissensions familiales qui éclatent au grand jour. D'un côte, la fille et la sœur de Daniel Malgouyres, persuadées de son innocence. De l'autre, le fils et l'épouse. Cette dernière finalement le lâche après avoir publiquement affirmé qu'elle le soutenait.