Rétro 2018 dans l'Hérault : un drame passionnel hors norme à Agde en octobre

Agde, France

Le trois octobre 2018, les policiers d’Agde découvrent dans un appartement de standing à deux pas du commissariat, une scène d’horreur inimaginable. Un homme et une femme sans vie, visages défigurés, après des échanges de coups de couteau et de marteau. A proximité, un autre homme, propriétaire des lieux est lui entre la vie et la mort après avoir été poignardé au niveau du cœur.

Retour sur ce drame conjugal avec Stéfane Pocher Copier

Quelques heures plus tôt cet ancien directeur d’agence de voyage avait confié dans un long mail vouloir en finir avec la vie. Ce sexagénaire ne supportait plus que sa femme épousée en début d’année lui impose son amant au domicile conjugal. Son amant n'étant autre que son premier mari. Le sexagénaire vivait dans une chambre avec un aménagement de fortune. Les deux autres profitaient pleinement du reste de l'appartement. Le mari ne supportant plus ce calvaire a sans doute voulu tuer son épouse et son amant.

Les tensions étaient palpables dans le couple depuis des mois, Stéphane Pocher Copier

Après quatre semaines de comas, il a pu être entendu mais n'a fait à ce jour aucun aveux.