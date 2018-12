Rétro 2018 dans l'Hérault : violences à la fac de droit de Montpellier

Par Guillaume Roulland, France Bleu Hérault

2018 restera comme l'une des années les plus agités dans les universités montpelliéraines. Et notamment dans une des facs parmi les plus tranquilles: la fac de droit. Le 22 mars, un commando pénètre dans un amphi de la fac de droit pour déloger des étudiants. Deux enseignants sont mis en cause.