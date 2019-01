Rétro 2018 : un jeune tué par la police, des émeutes éclatent début juillet à Nantes

Des voitures calcinées, des bâtiments totalement détruits : Nantes a connu début juillet quatre nuits d'émeutes, particulièrement violentes. Cela faisait suite à la mort d'Aboubakar Fofana, un jeune homme tué par un policier lors d'un contrôle quartier du Breil.

Nous sommes le 3 juillet. L'homme de 22 ans, originaire du Val-d'Oise, est interpellé par des policiers. Sous le coup d'un mandat d'arrêt pour "vol en bande organisée" notamment, il tente de fuir en effectuant une marche arrière. A ce moment-là, un des policiers tire et le touche au cou. Aboubakar Fofana meurt deux heures plus tard au CHU de Nantes.

Sa mort provoque une énorme colère dans les quartiers dits sensibles de la ville. La nuit suivante, des violences urbaines éclatent aux Dervallières, à Malakoff et au Breil. Les symboles de l'État sont notamment pris pour cible : la mairie annexe, la bibliothèque, les caméras de surveillance ou encore la maison de la Sécurité sociale. Un salon de coiffure et une boulangerie sont également très endommagés.

On veut des réponses. Pourquoi une balle dans le cou ? Les images de l'interpellation circulent sur les réseaux sociaux. On a peur et on en a marre de ces contrôles de police souvent humiliants." - Fabiola Rasoa, mère du quartier