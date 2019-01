Rétro 2018 : les images impressionnantes d'une éolienne à terre, après la passage d'une tempête à Bouin

Par Aurore Jarnoux, France Bleu Loire Océan

C'était il y a tout juste un an, le 1er janvier 2018 : le spectacle saisissant et inédit d'une éolienne arrachée, à Bouin, par la tempête Carmen. Une chute due à une série de pannes et une erreur humaine fatale.