Rétro 2019 dans l'Hérault : l'agression d'une enseignante à Agde

"Je vais te crever, je vais te plumer". Les mots sont violents, les images, tournées par l'enseignante elle-même, le sont encore plus. En septembre dernier, la mère et la grand-mère d'un élève de l'école Jules-Verne d'Agde ont pris à partie une enseignante.

Sur la vidéo, la grand-mère est debout et hurle: "J'ai porté plainte, je ne veux plus que vous vous occupiez de .... !" La mère, très jeune, enchaîne : "Je vais porter plainte et je t'attends à la sortie !" Elle avance et tente d'attraper le téléphone de l'enseignante. Le directeur la met à la porte du bureau ainsi que l'un des deux enfants.

L'institutrice tente de se défendre: "Il tape les autres devant une maîtresse qui le gronde et vous, vous venez engueuler la maîtresse ? Le ton monte de plus belle. La grand-mère : "Je vais te crever, je vais te plumer.... Je vais te plumer." La mère bouscule tout le monde, se jette sur l'enseignante pour s'emparer du téléphone. Le directeur est obligé de la mettre à la porte.

L’absence de réaction du rectorat est pointée du doigt. Cinq jours après les faits, la rectrice Béatrice Gilles décide de se rendre sur place après avoir eu la victime au téléphone. La rectrice dénonce les faits après avoir rencontré l’équipe pédagogique. Par mesure conservatoire, et pour son épanouissement, l’enfant est placé dans une autre école. L’enseignante est traumatisée.

La mère et la grand-mère ont été placées en garde à vue pendant 36 heures. Poursuivies pour menace de mort et violences, elles devront s’expliquer devant la justice en mars prochain. En attendant, elles ont été placées sous contrôle judiciaire. Elles encourent jusqu’à 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende.

