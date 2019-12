Rétro 2019 dans l'Hérault : l'incendie de l'école de Béziers

Béziers, France

Ce vendredi 1er novembre, le quartier de la Devèze à Béziers se réveille sous le choc. L'école primaire des Tamaris, située dans le quartier, a été détruite par un violent incendie dans la nuit. Dix-sept classes sont partiellement ou entièrement détruites. Enfants, parents et enseignants n'en reviennent pas. Le maire de Béziers, Robert Ménard, est furieux., le préfet de l'Hérault promet une enquête rapide. Au lendemain de l'incendie, un adolescent de 15 ans est interpellé, soupçonné d'avoir volontairement mis le feu, il est incarcéré.

À trois jours de la rentrée scolaire de Toussaint, 279 enfants n'ont plus de classe, et le verdict des experts est sans appel : il faut raser. Après une semaine sans classe, les enfants sont répartis dans trois écoles différentes et la solidarité fonctionne, plusieurs communes donnent du matériel et du mobilier. Dès la rentrée de janvier, les enfants seront de nouveau réunis dans des préfabriqués installés sur le terrain de foot situé juste à côté de leur ancienne école, avant la reconstruction d'un nouveau bâtiment pour la rentrée 2021, un investissement de 5 millions d'euros.

Très vite, l'émotion laisse la place à la polémique. Robert Ménard s'interroge en effet sur l'absence de visite ministérielle dans sa commune après cet incendie d'une école. Appel finalement entendu, une semaine après l'incendie : le secrétaire d'Etat Laurent Nunez se rend à Béziers et s'explique sur cette venue tardive. Mais le maire de Béziers, tout comme son épouse la députée Emmanuelle Ménard, dénonce le manque de moyens déployé par l'Etat pour la politique de la ville notamment la nuit. Ils demandent une police de sécurité du quotidien comme à Lunel ou Montpellier.

