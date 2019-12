Rétro 2019 dans l'Hérault : polémique autour des suicides à répétition dans un lycée de Béziers

En cette fin d'année, coup de projecteur sur les événements marquants de 2019 dans l'Hérault. Ce lundi, on s'intéresse à une petite phrase qui a fait polémique au lycée Jean Moulin de Béziers (Hérault).

En 12 ans, six employés du lycée Jean Moulin de Béziers se sont donné la mort. En 2019, la DRH du rectorat a proposé au personnel de se "suicider" si les reconversions ne leur convenaient pas

Béziers, France

"Jean-Moulin est vraiment maudit", avait lancé, dépité, un enseignant du Lycée Jean-Moulin de Béziers en avril dernier. Quelques heures auparavant, il venait d'apprendre le suicide d'une conseillère principale d'éducation de l'établissement, la sixième salariée en 12 ans à se donner la mort, la deuxième en seulement quelques mois.

Le lycée Jean-Moulin de Béziers fait l'objet d'une attention particulière depuis 2011 : au cours de ces dernières années, le médecin de prévention, les assistances sociales du personnel et le psychologue du travail des services académiques se sont déplacés au sein de l'établissement et restent attentifs au suivi des situations individuelles. Après le suicide d'un membre du personnel en 2014, outre le même dispositif d'écoute et d’accompagnement des personnes identifiées, une enquête a été menée dans le cadre du CHSCT.

"Pensez à l'euthanasie"

Quelques semaines auparavant, en février 2019, le lycée, déjà meurtri, avait dû faire face à une petite phrase particulièrement mal vécue. Au cours d’une réunion, l’ancienne Directrice des Ressources Humaines du Rectorat de Montpellier avait proposé au personnel présent de "pense[r] à l’euthanasie" si les reconversions proposées ne convenaient pas. Des personnels, très choqués, avaient ébruité l'affaire.

Le rectorat avait dû présenter dans la foulée ses excuses, et avait évoqué une "maladresse". Un syndicat avait demandé la démission de cette DRH, qui sera finalement promue et mutée. Mais il ne s'agit pas d'une sanction pour le rectorat.

