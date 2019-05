FOCUS - Retour sur une journée de galère à la SNCF entre Saint-Etienne et Lyon

On revient ce jeudi sur cette belle frayeur pour 290 passagers d'un TER en flammes à Saint-Etienne ce matin. Pas de blessés heureusement mais une belle pagaille et toujours autant de questions.

Saint-Étienne, France

Les 290 passagers d'un TER au départ de Saint-Etienne ce jeudi matin ont eu le droit à une belle frayeur. Le train de 7h20 est à peine parti de Chateaucreux direction Lyon, qu'il a pris feu à la sortie de la gare, à une heure de pointe, avant de s'immobiliser quelques mètres plus loin.

TEMOIGNAGE - "On a cru entendre des coups de fusil à l'extérieur"

Une évacuation au bout de trois-quart d'heure

Selon les pompiers rapidement sur place, trois caténaires de 15.000 volts ont cédé entrainant deux débuts d'incendie, sur le toit de la motrice et sur la voie. Pas de blessés heureusement. Les passagers ont été évacués au bout de trois quart d'heure et rapatriés à Chateaucreux.

Des bus entre Saint-Etienne et Rive-de-Gier

En gare de Chateaucreux, trois fois plus de monde que de cars de substitution. Ils ont pourtant tourné toute la journée, avec un départ par quart d'heure entre Saint-Etienne et Rive-de-Gier, ou les usagers ont pu reprendre le train. Le trafic des trains devait reprendre à 15h. En vain.

A LIRE - Pas de reprise du trafic ce jeudi sur la ligne SNCF Saint-Étienne/ Lyon

Malgré nos nombreuses sollicitations, la SNCF, que nous avons pu joindre à plusieurs reprises, n'a pas voulu s'expliquer, tout comme les responsables politiques de la région en charge du dossier que nous avons contacté. Les deux camps se renvoyant la patate chaude.

Un problème de rame et de vétusté du réseau

Selon le conseiller municipal Europe-Ecologie Les Verts de Saint-Etienne, et ancien conseiller régional, Olivier Longeon, il y a déjà eu des incidents pour ne pas dire des incendies de ce type avec ces nouvelles rames TER depuis quelques années. L'élu tire la sonnette d'alarme.

Cela fait deux-trois ans, pas plus, que la Région a acquis ces nouvelles rames appelées Régio 2N. Si l'incendie vient bien de la rame, ce serait déjà le 3e sur un TER de ce type. On a eu un incendie similaire il y a quelques moins en gare de Lyon Part-Dieu. (...) Cela arriverait avec un avion, tout le monde meurt. Ce serait plus fort. Mais dans ces trains se pose également la question de la sécurité.

Olivier Longeon insiste aussi sur l'état du réseau, vétuste. Un avis partagé par l'ancien président de la FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports) à Saint-Etienne. Pour Gabriel Exbrayat, un 2e incident aurait retardé la reprise du trafic ce jeudi.

Cette ligne a l'avantage d'avoir conservé des appareils permettant de passer d'une voie sur l'autre. Car la ligne est doublée entre Saint-Etienne et Lyon. Le problème est qu'un de ces appareils aurait été accidenté. Vous ne pouvez donc pas utiliser la 2e voie, et vous vous retrouvez obligés d'empiler les trains et d'attendre. Ce qui explique en partie la prolongation de l'arrêt de la circulation sur la ligne.

Des travaux de maintenance ont eu lieu à Pâques. Mais le trafic est "en hausse de 10% depuis la rentrée de septembre, quand un 1/4 des trains ont été supprimés", souligne encore le conseiller municipal Europe-Ecologie Les Verts et ancien conseiller régional, Olivier Longeon.

Reprise du trafic avec le premier train vendredi?

Selon la SNCF, le trafic doit reprendre ce vendredi à la première heure. D'autres spécialistes interrogés disent plus tard dans la matinée, vers 9 heures. Mardi soir déjà, le trafic avait été lourdement perturbé entre Saint-Etienne et Lyon à cause de la chute d'arbres sur une caténaire.