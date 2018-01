Merlebach, Freyming-Merlebach, France

Coup de tonnerre le 7 juillet 2017 pour 755 anciens mineurs de charbon du bassin houiller de Moselle-est. La reconnaissance du préjudice d’anxiété qu’ils avaient obtenu pour la première fois est cassée en appel à Metz. Le préjudice d'anxiété est la peur de contracter une maladie professionnelle.

Les mineurs ont donc remboursé les 1.000 euros qu’il leurs avaient été versés. Mais le combat continue, ils ont saisi la cour de cassation.

Une épée de Damoclès au dessus de la tête

Ce combat est mené par la CFDT dans ses bureaux de Merlebach, avec notamment Djilali Kendoussi : "le 15 juillet, on m’a découvert une silicose dont l’origine est professionnelle. J’ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cela montre qu’on ne sait pas quand la maladie peut se déclarer. C’est pourquoi, cette décision de justice le 7 juillet est vraiment indigne par rapport à la souffrance des gens, leur patience, le travail qu’ils ont fourni, c’est incompréhensible. Et affirmer que Charbonnage de France a protégé les mineurs, ce n’est pas vrai. Quand vous voyez un camarade qui vient nous voir, monter l’escalier avec sa bouteille d’oxygène et qu’il est obligé de s’arrêter à chaque marche".

Les mineurs respectent le droit, ils ont rendu les 1.000 euros sans faire d’esclandre et ils nous ont remerciés pour notre travail. Ça nous incite à persévérer, c’est une des qualités des mineurs, la persévérance, la solidarité. On se battra jusqu’à notre dernier souffle - Djilali Kendoussi.

Depuis le début en 2013 et jusqu’au 27 novembre 2017, 28 plaignants sont morts. Calogero Liduino milite à la CFDT et voit partir petit à petit ses camarades : "on se demande toujours qui sera le prochain,. Les camarades qui défilent à la permanence sont nombreux à souffrir d’un cancer du rein, du nez, de la vessie. C’est dur d’encaisser ces nouvelles, on se demande quel sort nous attend".

"Malgré tout, je garde en mémoire qu’en première instance, un juge professionnel a reconnu notre préjudice d’anxiété et ça c’est une première depuis 1945**"** conclue Djilali Kendoussi.