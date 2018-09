Graignes, France

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 182 parachutistes sont largués, par erreur, au-dessus de Graignes. Les combats font rage et le 11 juin le village est repris par les allemands. Odette Rigault a 17 ans. Seule et à pied elle décide de porter des munitions aux alliés sous du foin dans une charette. Prenant tous les risques. A la maison il y a sa soeur Marthe 12 ans. Un américain vient frapper à la porte de la ferme familiale. C'est le colonel Francis Naughton. Les deux soeurs vont le cacher lui et d'autres pendant plusieurs jours dans l'écurie. Ils seront au final 23. lls échapperont à une fouille de la ferme familiale par les allemands. Les Rigault organiseront ensuite leur fuite dans une gabarre sur la Taute. Après leur départ des soldats américains et des civils seront fusillés. Un traumatisme qu'apprendra 60 ans plus tard en, 1984 lors du 40e anniversaire, le colonel Francis Naughton.

Ce mardi Marthe âgé de 86 ans est revenu sur ce fameux jour où elle a accepté de cacher le colonel Naughton sous les yeux très ému de la fille de ce dernier Patricia.