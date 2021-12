Retrouvez les événements et personnages marquants du Nord et du Pas-de-Calais en 2021

Sports : les Dogues mordent le trophée de champion pour la 4ème fois

Il aura fallu attendre la 38ème et dernière journée de championnat pour que les footballeurs lillois décrochent le titre de champion de France de Ligue 1 après ceux de 2011, 1954 et 1946. Ils s'imposent à Angers (2-1) alors qu'ils ont été talonnés jusqu'à la fin du championnat par le PSG qui bat ce même soir Brest (2-0) et finit 2 petits points derrière les Lillois.

Culture : Covid et coup d'éclat

Théâtre, opéra, salles de concerts,... tous ces lieux ont longtemps été fermés en 2021 pour cause de coronavirus avant que la Culture, comme le reste du pays, ne se "déconfine" à nouveau. L'année aura été malgré tout riche en émotions pour Corinne Masiero qui se présente nue aux Césars pour alerter sur le sort des intermittents, pour l'écrivain nordiste Franck Thilliez qui sortait un nouveau polar et pour les Marcel et son Orchestre qui retrouvait le public en juin pour un concert événement au stade Bollaert.

Politique : Xavier Bertrand, réélection et ambition contrariée

Plus dure a été la chute pour Xavier Bertrand cette année. Il a été en juin l'un des présidents de région les mieux réélus de France (53% des voix), un tremplin vers l'Elysée pensait-il alors. Contraint de se plier à l'exercice de la primaire, il est éliminé de la course présidentielle 5 mois plus tard. Le scrutin régional dans les Hauts-de-France aura été marqué par une abstention massive (67%), la chute du RN en l'espace de 6 ans, le retour de la gauche dans l'hémicycle et la bérézina de LREM au 1er tour.

Migrations : le nombre de traversées de la Manche triple

Au moins 27 000 personnes ont réussi à rejoindre l'Angleterre en 2021. La sécurisation du port de Calais et de l'Eurotunnel ont entraîné une hausse de l'utilisation des "small boats", des embarcations de fortunes. Le marché florissant des passeurs s'est délocalisé. Les lieux de départs s'étalent désormais sur les 120 kilomètres de côtes du Nord-Pas-de-Calais. Les migrants tentent la traversée au péril de leur vie. Cette année, 36 personnes sont décédées en essayant de rejoindre les côtes britanniques par la mer dont 27 lors du naufrage au large de Calais, le 24 novembre dernier.

Economie et social : amertume chez Bridgestone et espoir à Renault Douai

Cela faisait une vingtaine d'années que la région n'avait pas connue une fermeture d'usine d'une telle ampleur. Le 30 avril, l'usine de pneumatiques Bridgestone ferme ses portes, 863 personnes sont licenciées. 2 semaines plus tard, ce sont 72 salariés qui perdent à leur tour leur emploi chez Maxam, l'usine chimique de Mazingarbe. L'année 2021 marque le renouveau de la filière automobile avec le développement de la voiture électrique et l'annonce de la construction d'une immense usine de batteries près de Renault Douai avec 2 000 emplois à la clé. Le secteur de la logistique tire aussi son épingle du jeu avec deux projets de 250 emplois chacun dans un premier sur Cambrai avec La Redoute et Patatam, leader européen du vêtement de seconde main.