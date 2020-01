Reuilly : trois blessés dont un grave dans une collision entre plusieurs véhicules

Une collision entre trois voitures ce jeudi peu apès 12 heures à Reuilly a fait trois blessés. Une femme de 68 ans, plus gravement atteinte, a été hospitalisée à Bourges

Reuilly, France

Trois blessés dont un grave : c'est le bilan d'une collision entre trois voitures ce jeudi midi à Reuilly, sur la route d'Issoudun. Dans un premier temps, deux voitures se sont percutées et un troisième véhicule a ensuite été impliqué. Une femme de 68 ans a été grièvement blessée.

Après avoir été médicalisée sur place, elle a été évacuée sur le centre hospitalier de Bourges. Les deux autres conducteurs, âgés de 69 et 58 ans, atteints plus légèrement, ont été transportés à l'hôpital d'Issoudun. On ignore pour l'instant, les circonstances précises de cet accident.