Trois bombes de la Seconde Guerre mondiale neutralisées ce dimanche dans le Calvados

Calvados, France

Pas de grasse matinée ce dimanche dans certains secteurs des communes d'Argences et Moult-Chicheboville, à une dizaine de kilomètres de Caen. Un large périmètre de sécurité sera mis en place autour d’un chantier d’extension d’un supermarché, là où trois bombes ont été récemment découvertes (comme souvent lorsqu’on creuse les sols de la région). Il s’agit de bombes de 118 kg, larguées par l’aviation américaine pendant la seconde guerre mondiale. Elles seront désamorcées sur place par les démineurs de Caen.

Périmètre de sécurité à partir de 8 heures.

L’opération nécessite la mise en place d’un périmètre de sécurité de plusieurs centaines de mètres autour de la zone d’intervention. Avec évacuation obligatoire des habitations situées à l'intérieur du cercle : Au total un peu plus d'une centaine de logements concernés abritant environ 300 personnes, obligées de quitter leur domicile à 8 heures dernier délai et jusqu’à la fin de l’intervention, estimée à 16 heures au plus tard. Aucune circulation, même piétonne, ne sera possible dans la zone surveillée par les gendarmes….. eux-aussi dans l’obligation d’évacuer leur brigade située dans le périmètre !

Périmètre de sécurité ce dimanche à cheval sur les communes d'Argences et Moult-Chicheboville (Calvados) - capture d'écran

L'opération va aussi avoir un impact sur la circulation routière. Un court tronçon de la départementale 613, la route Caen-Lisieux, traverse la zone interdite. Les usagers devront suivre des déviations jusqu'à la fin de l'intervention.