Réveillon de la Saint--Sylvestre : 100 gendarmes vous ont à l'œil dans l'Indre

La vitesse excessive, la consommation d'alcool ou la prise de stupéfiants : les forces de l'ordre vont tout vérifier pour ce week-end du Nouvel An. Et il n'y aura pas d'esprit de fête en cas d'infractions. "On ne peut pas se permettre d'avoir des accidents à ce moment-là", assène le Major David Terron, commandant second de l'escadron départemental de sécurité routière de l'Indre. D'autant que l'année a été meurtrière sur les routes du Berry : 40 morts depuis début 2022 dont 17 dans le département de l'Indre.

Des premiers contrôles sont déjà effectués. À Bourges, police municipale et nationale ont mené une action conjointe. Et sur l'autoroute A20, ce sont les gendarmes de l'Indre qui étaient présents ce vendredi après-midi. "Nous devons avoir une présence visible, c'est impératif. Cette année, on a mis en place un vrai maillage territorial sur l'A20 et sur les communes et petites routes du département. Nous serons plus d'une centaine de gendarmes mobilisés. On se doit d'être présents pour éviter d'avoir des personnes alcoolisées au volant", continue le Major David Terron.