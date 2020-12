Réveillon de Noël : du trois étoiles à emporter signé Anne-Sophie Pic

Anne-Sophie Pic, la cheffe la plus étoilée au monde adapte les recettes de fête de son restaurant gastronomique de Valence (Drôme) pour faire du "à emporter" de Noël et haut de gamme. Des menus complets ou des plats emblématiques de la maison Pic que les clients s'arrachent.

Un réveillon de Noël pas comme les autres, ce jeudi soir, pour la cheffe Anne-Sophie Pic. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle sera chez elle et pas à la tête de sa brigade. Mais sa cuisine va tout de même pouvoir régaler de nombreux palais grâce à la formule "à emporter" de fêtes.

La maison Pic a ouvert son site "PicandGo" lors du premier confinement et ne l'a jamais fermé depuis. Des mois de travail sur ces formules "à emporter" qui donnent à la Cheffe valentinoise suffisamment d'expérience pour concocter des plats dignes de son restaurant trois étoiles… mais à faire réchauffer dans nos cuisines.

Testé et approuvé chez elle

Elle a tout conçu et imaginé pour que le transport n'altère ni le goût ni la présentation de ses délices de Noël. Anne-Sophie Pic a même testé dans son four personnel les réchauffages de certains de ces plats, comme le pithiviers de ris de veau aux truffes, afin d'être certaine que les consignes soient les plus adaptées possibles pour la maison. Elle a voulu, malgré la fermeture de ses restaurants, permettre à ceux qui le souhaitent de déguster ses mets de Noël.

"Noël reste un moment de plaisir et de partage autour de la table et c'est frustrant de ne pas pouvoir aller au restaurant." - Anne-Sophie Pic

Même produits qu'au restaurant gastronomique

A Noël, on a envie de produits festifs assure la cheffe, alors pour être sûre de la qualité de ses truffes, foie gras, ris de veau et autres écrevisses, elle se fournit chez les mêmes producteurs que ceux du restaurant trois étoiles de Valence. Une façon aussi pour elle de continuer à faire travailler les producteurs locaux en cette période de crise.

L'une des recettes de son grand père André Pic, le gratin d'écrevisses revisité "en mode Noël" avec de la truffe noire de Grignan. - Maison Pic

Plats emblématiques revisités

Pour ses délices à emporter, Anne-Sophie Pic a voulu mettre à l'honneur à la fois des plats classiques de la haute gastronomie française, comme le "pithiviers de ris de veau" mais elle a aussi revisité les plats mythiques de sa famille qu'elle a baptisés pour l'occasion "les tyPIC". Le gratin de poisson et d'écrevisses à la sauce Nantua de son grand-père ou le boudin Richelieu truffé et sauce au champagne imaginé par son père. Elle y a ajouté sa propre recette préférée de Noël : le cannelloni de volaille confite, foie gras et truffe. "Une pâte faite maison c'est réconfortant pour Noël " précise la cheffe.

Le pithiviers de Ris de veau aux truffes avec sa farce de chou mariné au Gin - Maison Pic

L'une des recette préférée d'Anne-Sophie Pic, le cannelloni à la volaille confite, foie gras et truffe de Grignan (Drôme) - Maison Pic

Une équipe heureuse de revenir au travail

Pour fournir ce "PicandGo", elle fait revenir une quinzaine de personnes autour d'elle, dont des apprentis qui peuvent ainsi parfaire leur formation en petit comité. "Tous sont ravis de pouvoir retravailler un peu car la cuisine est notre passion", raconte Anne-Sophie Pic avec un sourire dans la voix. La femme cheffe la plus étoilée au monde a su conquérir la clientèle locale. La formule à emporter fonctionne si bien que la truffe miel chocolat est déjà en rupture de stock pour Noël et la Saint-Sylvestre.

Des livres en préparation… en attendant la réouverture

Ce très bon accueil de la clientèle pour ces plats et menus de fêtes "à emporter" n'efface pas la frustration de ne pas pouvoir travailler normalement. La cheffe aimerait avoir une date de réouverture fixe pour les restaurants.

"Même lointaine, mais il nous faut une date fixe." - Anne-Sophie Pic

"Car une réouverture est un gros travail qui demande de la préparation, il faut que l'on soit fixés pour s'organiser, pour pouvoir se projeter" précise la Cheffe. Elle est consciente des risques liés à la pandémie et se doute que la date d'abord avancée du 20 janvier pour la réouverture des restaurants risque de ne pas être possible. Alors en attendant, elle s'atèle à la préparation de nouveaux livres avec ses recettes. La suite du Livre Blanc paru en 2012 mais aussi des ouvrages avec des recettes plus quotidiennes comme ceux de la série Scook de son école de cuisine à Valence.