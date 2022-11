Reventin-Vaugris, un village menacé par Vinci Autoroutes selon ses élus

Le texte sur les panneaux d'entrée et de sortie du village ont été modifiés en signe de protestation.

Les conducteurs passés par Reventin-Vaugris, entre Vienne et Roussillon depuis samedi, auront peut-être remarqué un changement. Sur les panneaux d'entrée et de sortie de village, le nom de la commune a été changé. On peut désormais y lire "Revinssi-Vaugris commune annexée".

C'est en fait le résultat d'une action des élus ce week-end pour protester contre le projet de Vinci Autoroutes, qui souhaite construire un échangeur de l'autoroute voisine A7 en plein milieu du village. Le but : désengorger Vienne actuellement surchargée par les voitures.

Dans la matinée, la maire de Reventin-Vaugris (ici debout) et ses adjoints et conseillers ont tenu une réunion publique pour expliquer leur démarche et alerter sur la menace qui pèse sur la commune. - Mairie de Reventin-Vaugris

Or, un tel projet aurait un impact considérable sur la vie du village. "C'est la mort de notre commune__, puisque si ces travaux se réalisent, nous aurons au centre même de notre village 10 000 véhicules dont 600 poids lourds par jour, qui passeront au bord des maisons, de toutes nos installations sportives. Avec touts les problèmes de nuisances sonores, atmosphériques, et d'insécurité que cela pose", déplore Edith Ruchon, la maire de Reventin-Vaugris. "C'est aujourd'hui la seule voie d'accès, comment dans ces conditions sera-t-il possible d'accéder au village ? Voilà ce qui nous met en particulier en colère".

La mairie propose une variante au projet

L'élue à l'impression de ne pas être écoutée, notamment par la préfecture, alors que sa municipalité propose une solution alternative : "Nous ne nous opposons pas à cet équipement en soi. Nous nous opposons à sa localisation. On est prêts à se mettre autour de la table pour peu qu'on veuille nous entendre. Depuis 2017, nous proposons sans relâche la possibilité d'une implantation toujours sur notre territoire mais à une distance d'1,2-1,5 kilomètres, là où il n'y a pas de riverains et nous essuyons des refus de la part de Vinci systématiquement".