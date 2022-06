"On revit nos vingt ans" : les anciens de l'ASNL de retour sur le terrain pour la bonne cause

"En les voyant, on revit nos vingt ans" : Emmanuel et Danielle sont venus "voir les joueurs de l'ASNL qu'on a si souvent regardé jouer étant jeunes". Samedi 11 juin, plusieurs anciens footballeurs du club se sont réunis à Varangéville pour disputer un match amical contre le Variety Club de France, au profit de l'association "Nina, un rayon de soleil" qui finance la recherche contre les cancers pédiatriques. Côté nancéien, Tony Vairelles, Sébastien Schemmel, Nicolas Florentin, mais aussi Frédéric Roux et Youssef Moustaïd ont rechaussé les crampons ensemble, le temps d'un match.

"C'est fabuleux"

"Ils ont un peu vieilli, c'est rassurant, on voit que ça n'arrive pas qu'aux autres", sourit Stéphane en les regardant jouer. Son fils Léo n'est pas de cet avis. "C'est un très bon match !" Trop jeune pour avoir la nostalgie de l'ASNL d'il y a quinze ou vingt ans, le jeune adolescent préfère se concentrer sur "les passes et les buts" des joueurs. "Moi je trouve qu'ils ont gardé le même niveau technique", les défend Christelle, fan de la première heure de l'ASNL. "Je trouve que ça joue plutôt bien", renchérit Bernard. "Ca change de ce qu'on voit à Nancy en ce moment", en référence à la relégation du club en National à la saison prochaine.

Les enfants ont reçu des autographes de leurs joueurs nancéiens préférés. © Radio France - Ninnog Louis

Tony Vairelles s'est plié au jeu des autographes. © Radio France - Ninnog Louis

Les joueurs eux aussi profitent du moment. "C'est fabuleux, on vient nous demander des autographes comme quand on était jeunes, c'est vraiment beaucoup d'émotion", souffle Tony Vairelles. "Et de retrouver les copains qu'on a pas vus pour certains depuis près de vingt ans, ce n'est que du plaisir !" Et l'équipe semble avoir gardé la main : au coup de sifflet final, les anciens de l'ASNL se sont imposés 2 buts à 1. Réussite aussi pour l'association "Nina, un rayon de soleil", qui s'est vue remettre un chèque de 5.800 euros par les joueurs, correspondant au millier d'entrées enregistrées.