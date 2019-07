Revivez la journée de commémorations de l'attentat de Nice 3 ans après

nice

Beaucoup d'émotion à Nice pour les commémorations , trois ans après le terrible attentat qui a frappé la ville . Les familles des victimes et les personnes blessées se sont rassemblées à la villa Masséna ce dimanche matin.

9h00 : 450 personnes sont attendues dans les jardins de la villa Masséna . Les discours des associations de victimes "Promenade des Anges et "Mémorial des Anges" prendront la parole en premier. Les familles qui ont voulu une cérémonie en toute discrétion. Seulement une dizaine de journalistes locaux y assistent en retrait .

Le livre d'or pour les victimes. © Radio France - Maxime Bacquié

Le livre d'or de l'attentat sur le pupitre dans les jardins de la villa Masséna - Maxime Bacquié 86 roses blanches seront posées devant le mémorial des Anges dans les jardins de la villa Masséna - Maxime Bacquié9h30 : Les deux associations "Promenade des anges" et "Mémorial des anges" prennent la parole pour des discours tout en retenue.

Le temps c'est notre plaie éternelle - Anne Murris , présidente de l'association Mémorial des Anges

Battez vous pour votre dignité - Thierry Vimal président de l'association Promenade des Anges

Thierry Vimal ,co-président de l'association "Promenade des Anges" - Maxime Bacquié

« Nous n’oublions pas la foule d’innocents emportés par la barbarie . C’est bien la liberté que nous célébrons tous ensemble aujourd’hui » Bernard Gonzalez - préfet des Alpes-Maritimes

Le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez - Maxime Bacquié22h34 : 86 faisceaux s'allument simultanément à l'heure de l'attentat du 14 juillet 2016 pour ne faire qu'un seul et unique point lumineux dans le ciel azuréen.

Les 86 faisceaux ne forment qu'un seul point lumineux dans le ciel azuréen. - Maxime Bacquié