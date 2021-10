Révoqués pour des propos racistes sur WhatsApp, trois anciens policiers rouennais demandent leur réintégration

Les trois ex-policiers réclament l'annulation de leur révocation prononcée en septembre 2020, par arrêté ministériel, après la découverte d'un groupe de discussion privé sur lequel cinq policiers échangeaient des propos racistes, sexistes, antisémite et discriminatoires. Les cinq fonctionnaires ont été révoqués mais trois d'entre eux estiment que la sanction n'est pas proportionnée. L'enquête a relevé 9000 messages sur le groupe Whatsapp "et seulement deux à caractère raciste ont été tenus par mon client" explique Maître Hervé Suxe, avocat d'un des trois hommes. "Des propos regrettables" concède l'avocat, "mais qui ne méritent pas la sanction la plus grave dans l'échelle des sanctions possibles dans l'administration".

Un avis partagé par le rapporteur public qui préconise l'annulation de l'arrêté ministériel, considérant qu'il est celui qui a le moins participé aux échanges. "Un fonctionnaire sérieux et bien noté par sa hiérarchie" ajoute son avocat. Pour les deux autres par contre, le magistrat a demandé le rejet de leur requête. Les deux hommes, dont l'un a fait l'objet d'un blâme en 2018, ont été plus actifs dans le groupe et le caractère raciste de leurs messages ne fait aucun doute, estime le rapporteur public. Le Tribunal Administratif rendra sa décision sous quinze jours. Dans le volet pénal de l'affaire, le Tribunal de Police d'Evreux rendra son jugement le 5 novembre 2021. Le Procureur a requis de 150 à 1000 euros d'amende à l'encontre des trois anciens fonctionnaires.