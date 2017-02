Rezé (44) : les gendarmes découvrent un trafic de faux permis de conduire portugais

Les gendarmes de Rezé viennent de mettre au jour un trafic de faux permis de conduire portugais. Deux Nantais de 46 ans devront répondre fin novembre devant le juge de faux et usage de faux, et une dizaine d'autres personnes seront redevables d'une amende. La petite affaire a duré 4 ans.

Les gendarmes de Rezé (44) viennent de mettre fin à un trafic de faux permis de conduire portugais. Deux nantais de 46 ans devront répondre fin novembre devant le juge de faux et usage de faux, et une dizaine d'autres personnes seront redevables d'une amende. La petite affaire a duré 4 ans, mais les gains ne sont pas faramineux : entre 250 et 1000 euros le faux permis de conduire, et une dizaine de faux permis, pas plus.

On n'est pas là dans le crime organisé, mais plutôt dans une martingale - la gendarmerie de Rezé

Faussaire anglais

Le fabricant de faux permis est anglais, il a la matrice et l'imprimante. Le donneur d'ordre et l'intermédiaire sont nantais, 46 ans tous les deux, le teint buriné des ouvriers du bâtiment. Ils repèrent leurs clients dans le milieu du BTP, envoient photo et fac-similé des signatures en Angleterre; et le tour est joué.

Résultat : un permis qui ressemble à un vrai : format carte bancaire, avec puce et filigrane, en haut à gauche le P de Portugal.

Il semblerait que les clients n'aient pas passé le permis pour une simple raison de maîtrise de la langue française. Très discrets au volant, ils n'ont jamais provoqué d'accidents.