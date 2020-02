Rezé : à 16 ans, il roule à bord d'une voiture volée avant de s'enfuir

Rezé, France

Il est 17 heures, mercredi, quand les policiers de la BAC repèrent un adolescent de 16 ans, défavorablement connu des services de police,en train de conduire une Peugeot 307. Le jeune homme s'enfuit, et laisse la voiture volée au bord d'une route. Il est en garde à vue.

La voiture a été volée un peu plus tôt à Rezé

Après avoir pris en chasse le jeune mineur, les policiers retrouvent la voiture accidentée au bord d'une route. Les clés sont encore sur le contact, mais le mis en cause, lui, s'est volatilisé. La voiture provient d'un home-jacking commis dans la même journée à Rezé. Le propriétaire a retrouvé un peu plus tôt son garage ouvert, sans voiture.

Le jeune homme cumule les infractions

Le jeune mineur est retrouvé un peu plus loin par un autre équipages de la BAC, dans un cabanon de jardin qui se trouve sur un campement. Et il cumule les infractions puisqu'en plus de défaut de permis, accident avec délit de fuite et recel de vol, il est mis en cause pour outrage et rébellion au moment de son interpellation.