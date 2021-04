Plusieurs enfants se sont fait voler leurs trottinettes, cette semaine à Rezé près de Nantes. Deux adolescents de 14 et 15 ans ont été arrêtés après avoir essayé de les revendre sur le site internet Le Bon Coin.

Rezé : des ados volent des trottinettes à plus petits qu'eux pour les revendre sur Le Bon Coin

À au moins deux reprises, ces derniers jours à Rezé, des enfants se sont fait voler leurs trottinettes et leurs parents les ont retrouvées en vente sur le site internet Le Bon Coin.

Un garçon de 12 ans giflé

C'est d'abord un garçon de 12 ans qui s'est fait voler la sienne. Il s'est même fait agresser puisque le voleur l'a giflé, ce qui lui a fait perdre l'équilibre et lâcher sa trottinette. Son père l'a vite retrouvée en vente sur internet pour 95 euros. Sa mère a pris rendez-vous avec le vendeur au niveau du parking du supermarché du quartier Blordière, près de là où habite la famille. Elle a aussi prévenu la Police. Elle a interpellé un ado de 14 ans qui avait avec lui la trottinette. Il a été identifié comme le voleur par le garçon de 12 ans.

La maman donne rendez-vous au revendeur

Deux autres enfants qui faisaient de la trottinette avec des copains ont eux aussi été victimes d'un vol, plus ou moins dans le même secteur, au niveau d'une école maternelle. Eux avaient posé leurs trottinettes. C'est en passant que les voleurs les ont dérobés avant de les mettre en vente sur Le Bon Coin. C'est la maman d'un des deux qui les a repérées et qui, elle aussi, a donné rendez-vous aux voleurs sur le parking du supermarché de Blordière. Les policiers sont intervenus, là aussi. En les voyants, quatre personnes ont pris la fuite. Trois à pied, la quatrième à trottinette. Un adolescent de 15 ans, qui était sur la trottinette a été arrêté et placé en garde à vue.