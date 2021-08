Rezé : les cambrioleurs tentent de fuir, la police ouvre le feu

Des habitants ont été réveillés en pleine nuit à Rezé. Vers 3 heures du matin, ce dimanche 29 août, des coups de feu ont été entendus par de nombreux témoins dans le quartier Trentemoult. D'après nos confères d'Ouest-France et de Presse Océan, deux cambrioleurs ont tenté de forcer l'entrée du magasin Kiloutou, boulevard Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Les cambrioleurs transportés à l'hôpital

Prévenue, la police s'est rendue sur les lieux et a barré la route aux deux malfaiteurs. Ils ne se sont pas laissés faire et auraient tenté de fuir. C'est à ce moment-là que les trois policiers ont ouvert le feu. "Une vingtaine de coups", d'après un témoin rencontré sur place. Ce matin, les deux voleurs seraient à l'hôpital, blessés au poignet, au bassin et au tibia. Leur pronostic vital ne serait pas engagé. Un des trois fonctionnaires de police serait légèrement blessé à la cheville.