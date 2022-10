Rezé : des gendarmes spécialisés dans les violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles

Une cellule d'appui pour les atteintes aux personnes (CA3P) a été crée à la gendarmerie de Rezé ce 1er avril 2022. C'est une première en Loire-Atlantique, où huit enquêteurs sont mobilisés à plein temps pour traiter les cas graves de violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles. Objectif : réduire les délais de traitements et une meilleure reconnaissance du statut de victime.

Le CA3P, pour cellule d'appui pour les atteintes aux personnes, c'est d'abord une petite salle aux couleurs pastels, quelques fauteuils, des jouets et de quoi dessiner. C'est ici que l'adjudant Dominique reçoit les enfants victimes de violences. "Les révélations passent avant toute chose par une mise en confiance, explique-t-il. L'enfant doit se sentir à l'aise, et à même de parler comme s'il se confiait à son papa ou à sa maman, et qu'il puisse possiblement révéler les faits qu'il a pu subir."

Humanité, bienveillance et empathie

Des affaires souvent difficiles à aborder, et qui demandent un certain nombre de qualités en plus d'une formation spécifique. "Il y a quelques traits de caractère qui sont à mes yeux essentiels : l'humanité, la bienveillance et l'empathie, confie l'adjudant. C'est important pour écouter, accompagner les victimes, mais aussi auditionner et favoriser les aveux pour les mis en cause."

Le chef d'escadron Ronan Keraudren (à droite) de la compagnie de Rezé dans les locaux de la cellule d'appui pour les atteintes aux personnes © Radio France - Léonie Cornet

C'est la première cellule de Loire-Atlantique dédiée aux violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles, et cela devenait nécessaire pour le chef d'escadron Ronan Keraudren, de la compagnie de Rezé. "On constate, avec une libération de la parole des victimes [depuis 2017 et la vague #MeToo, NDLR], une augmentation des faits signalés, détaille-t-il. La cellule d'appui pour les atteintes aux personnes permet d'aider l'ensemble des enquêteurs à traiter les problématiques et affaires de violences intrafamiliales et sexuelles sur le ressort de la compagnie en apportant une aide, des conseils et un appui opérationnel lorsque c'est nécessaire."

Une meilleure reconnaissance des victimes

Pour le chef d'escadron Keraudren, la CA3P est aussi une manière de libérer la parole et d'avoir une meilleure prise en charge. "Le message essentiel à faire passer, c'est que les victimes doivent se considérer comme des victimes, et ne doivent pas hésiter à venir se présenter dans des locaux de police ou de gendarmerie pour dénoncer les faits qu'elles auraient subi."

Depuis la création de la cellule CA3P début avril, les enquêteurs spécialisés de la compagnie de Rezé sont engagés sur plus d'une centaine de dossiers.