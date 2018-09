Nantes, France

Ils ont 39 et 24 ans. Deux Nantais ont été interpellés jeudi dernier à Rezé. Tout est parti d'un fourgon surveillé par les policiers de la BAC. A l'intérieur, un couple de SDF. Soudain, deux hommes montent à l'arrière. Ils en ressortent dix minutes plus tard et repartent en voiture comme si de rien n'était. Intrigués, les policiers décident alors de suivre le véhicule et de procéder à son contrôle. Dans un premier temps, le conducteur refuse de s’arrêter. Puis, il se ravise, prend la fuite à pied et se débarrasse de sa sacoche. Il est finalement interpellé quelques mètres plus loin. En garde à vue, l'homme reconnait qu'elle contenait 608 grammes de résine cannabis, 105 grammes d’héroïne, 25 grammes de cocaïne et un téléphone portable.

- Police de Nantes

Placés en détention et jugés le 9 octobre

Dans la foulée, le passager du véhicule, un Nantais de 39 ans, est lui aussi interpellé. Dans ses poches, 60 comprimés d'ecstasy et 150 euros. Chez lui, les policiers découvrent l'attirail du parfait trafiquant avec notamment des emballages pour la confection et la revente des stupéfiants, de la résine et de l'herbe de cannabis ainsi que 830 euros. Bien connus des services de police, les deux hommes ont eux été placés en détention. Ils seront jugés le 9 octobre prochain. Le couple de SDF a également été arrêté. Il était en possession de 40 comprimés d'ecstasy et un demi-gramme de cocaïne. Placé en garde à vue, il a été remis en liberté. Selon une estimation, le montant à la revente de la totalité des stupéfiants s'élèverait à environ 13 000 euros.