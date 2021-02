Rezé : la rue René Guy Cadou porte les traces de la fusillade

Des traces de sang sur le bitume et des impacts de balle sur une fenêtre. Vendredi 26 février vers 17h30, des coups de feu ont éclaté devant le 14 de la rue René Guy Cadou, quartier du Château à Rezé. Sur la porte de l'immeuble, la police a laissé un appel à témoin : "Suite à une tentative de meurtre commis à hauteur du 14 rue René Guy Cadou (...), si vous avez été témoin de la scène, vous êtes prié de contacter la brigade criminelle."

Plusieurs traces de sang marquent encore le bitume au lendemain de la fusillade rue René Guy Cadou à Rezé. © Radio France - François Ventéjou

La victime serait un père de famille d'une quarantaine d'années. Il a été emmené à l'hôpital hier soir. L'auteur des coups de feu est toujours recherché. L'enquête est en cours.

"L'ambiance générale se détériore depuis des années"

Frédéric habite au 28 de la rue, il partait faire ses courses en voiture au moment des coups de feu. "J'ai vu un monsieur debout devant moi, j'ai tourné le regard, et l'instant suivant il était au sol, raconte Frédéric. J'ai vu des gars arriver, le mettre dans une voiture noire et filer sous les yeux de la police qui était une quarantaine de mètres plus loin."

La sciure recouvre les traces de sang ce samedi 27 février devant le 14 de la rue René Guy Cadou à Rezé. © Radio France - François Ventéjou

Encore aujourd'hui, la police est venue sur la zone pour enquêter. Au 14 rue René Guy Cadou, les balles ont traversé la vitre. Huit impacts. "Le plomb a traversé les vitres. J’ai eu le temps de voir une voiture noire démarrer", explique cette habitante chez nos confrères de Ouest-France. Sa fenêtre porte les séquelles des impacts.

La fenêtre de cette famille du 14 rue René Guy Cadou porte les séquelles des coups de feu. © Radio France - François Ventéjou

Frédéric, le témoin, est surpris que cette fusillade ait eu lieu dans cette rue du quartier du Château. "D'habitude, ça se passait plus de l'autre côté de la ligne de tram, à quelques centaines de mètres. On a été surpris, mais c'est l'ambiance générale qui se détériore depuis des années. On n'est pas encore à Marseille mais bon, espérons que ça ne recommence plus."