Rezé : la solidarité des habitants pour secourir une famille sinistrée par un incendie

C'est une véritable chaîne de solidarité qui se met en place pour aider une famille de Rezé sinistrée par un incendie accidentel samedi 14 août. Un couple et leurs enfants de 8 et 12 ans, aidés par leur fille de 32 ans, s'organisent tant bien que mal car leur assurance ne veut pas payer les travaux.

A Rezé près de Nantes, le samedi 14 août a pris des allures de cauchemar pour la famille de Nahid. La jeune trentenaire a vu la moitié de la maison de ses parents partir en flammes, probablement à cause d'une bougie mal éteinte. Nahid, qui a échappé de peu à l'incendie alors que ses parents étaient absents, les aide désormais à gérer le paiement des travaux. Car à cause d'un litige avec leur assureur, ces Rezéens se sont vu opposer une fin de non-recevoir quand ils ont tenté de faire jouer leur assurance habitation.

25 000 euros de travaux à payer

Dans les débris complètement calcinés de la maison de ses parents, Nahid a encore du mal à réaliser la violence de l'incendie. La jeune femme qui gardait le chat a échappé de peu aux flammes. "Je sens encore l'odeur, parfois, quand je rentre chez moi, je la sens encore. Et puis, tout ce noir, cette suie..." se désole-t-elle. Elle regarde désormais les murs noirs de suie, les vitres brisées et la charpente détruite.

En tout, 25 000 euros à payer pour les réparations, à savoir réparer la charpente, refaire les faux plafonds, traiter les murs. Tout cela, à cause d'un litige non réglé avec l'assureur. Un comble pour Nahid, qui décrit son père et sa belle-mère comme "méticuleux, voire sur-assurés". "Le problème vient d'un souci informatique qui n'est pas du fait de mon père, on a tous les documents pour refaire une demande". Mais la situation s'enlise, et les parents, dépassés par un assureur qui leur réclame des centaines d'euros, passe plusieurs mois sans assurance.

Plusieurs personnes nous ont appelés, pour proposer un hébergement, proposer de l'argent, du temps. Ca fait vraiment chaud au cœur.

Alors l'incendie, dans ce contexte, crée un gouffre financier qui la famille à la gorge. Heureusement pour eux, grâce à l'appel à l'aide de la famille, des amis, collègues et voisins prennent le relais. "Plusieurs personnes nous ont appelés, pour proposer un hébergement, proposer de l'argent, du temps. Ca fait vraiment chaud au cœur, quoi. C'est quand même quelque chose", souffle l'aînée de la famille.

Le père la mère et les deux enfants seront logés pendant deux mois par une retraitée de Rezé. Nahid maintenant coordonne l'aide financière en mettant en place une cagnotte pour les dons. Elle espère même s'il reste un surplus, pouvoir le donner aux Compagnons Bâtisseurs qui l'ont aidée, bénévolement, à chiffrer les dégâts.

Pour proposer de l'aide, vous pouvez joindre le 06 38 66 83 11.