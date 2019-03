Rezé : la Ville suspend un animateur périscolaire soupçonné de comportement inapproprié sur des enfants

Un animateur du service périscolaire de Rezé a été suspendu pour comportement inapproprié. La décision a été prise il y a un peu plus d'une semaine le 8 mars. La veille, le père d'un enfant de la maternelle du Chêne Creux avait alerté la mairie

Un animateur du service périscolaire de Rezé (40 000 habitants, près de Nantes) a été suspendu pour comportement inapproprié. La décision a été prise il y a un peu plus d'une semaine le 8 mars. La veille, le père d'un enfant de la maternelle du Chêne Creux avait alerté la mairie. Depuis d'autres familles se sont manifestées auprès de la directrice de l'école maternelle et auprès de la Ville.

Les propos rapportés sont graves écrit la mairie de Rezé dans un communiqué. Elle effectue donc immédiatement un signalement auprès du procureur de la République. En parallèle certaines familles portent plainte.

Inquiétude à la sortie de l'école

A la sortie de l'école ce lundi les familles ne sont pas encore toutes prévenues. Les mamans rencontrées font de leur inquiétude. L'une a entendu parlé d'un "problème avec l'accueil du soir" et d'une petite fille de la classe de sa fille qui serait concernée. Cette même mère confie les mots qu'elle utilise pour parler à son enfant de 5 ans; c'est difficile de lui parler de gestes déplacés alors simplement elle lui dit que "c'est son corps, qu'il est à elle" et "qu'aucun adulte n'a le droit de le toucher". Elle précise aussi que sa fille est dans cette école depuis deux ans, et que pour elle tout se passe bien.

La mairie prévoit d'adresser un courrier à l'ensemble des familles concernées. Selon le site de l'Education Nationale, la maternelle du Chêne Creux compte 166 élèves.