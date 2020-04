Rezé : un différend entre vendeur et acheteur de drogues aurait fait un blessé

La police de Nantes a été appelée à 3h15 ce vendredi matin pour un blessé sur la voie publique. Il s'agirait d'un différend entre vendeur et acheteur de drogue. L'homme blessé dit avoir été frappé avec un marteau et essuyé des coups de pied.

Pour la police, cela ressemble à un différend entre vendeur et acheteur de drogue. Près de Nantes, à Rezé place Christine Pascal, des agents ont été appelés aux alentours de 3 heures du matin pour un homme blessé sur la voie publique. Il s'est présenté comme acheteur de stupéfiants et dit avoir été victime de coups de pied et de coups de marteau. Blessé aux chevilles, et présentant des hématomes sur le corps il a été transporté au CHU de Nantes.