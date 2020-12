Rezé : un exhibitionniste arrêté en pleine rue en train de se masturber en string et en collants

Ce sont les riverains qui ont appelé la police. Lundi soir, entre sept et huit heures, des riverains aperçoivent un homme qui s'exhibe et se masturbe en pleine rue, à Rezé, dans la rue Jean-Baptiste Vigier. Il est face à des fenêtres de logements où se trouvent des enfants.

Veste, string et sexe à l'air

Les riverains le maîtrisent et appellent le 17. A leur arrivée, les policiers trouvent l'homme de 37 ans vêtu d'une veste, d'un string et de collants et le sexe à l'air.

L'homme était ivre au moment des faits

Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il présentait un taux d'alcoolémie élevé, à 0,40 milligrammes par litre d'air expiré. Les victimes ont porté plainte et l'enquête se poursuit.