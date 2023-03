Rezé : un homme au comportement suspect aperçu aux abords de plusieurs écoles

La Ville de Rezé ne veut pas créer de panique chez les parents mais elle prend l'affaire au sérieux. Les directeurs d'écoles et de collèges publics et privés de Rezé, les accueils périscolaires et les associations de parents d'élèves ont reçu un mail, ce vendredi, signalant la présence d'un homme au comportement suspect aux abords de plusieurs établissements scolaires.

"Les ASVP (Agents de surveillance de la voie publique) et l’équipe de médiateurs de la Ville ont été interpellés concernant le comportement suspect d’un individu aux abords des écoles Chêne Creux, Simone Veil, du collège Petite Lande et du plateau sportif Château Sud", peut-on lire dans ce message électronique notamment destiné aux chefs d'établissements. L'information circulait aussi au sein de certains réseaux de parents et la Ville en a été informée.

Il circulerait à bord d'une camionnette blanche

"L’individu décrit aurait à priori une barbe rousse, une camionnette Volkswagen blanche, et aurait tenté d’accoster des enfants", précise la mairie de Rezé, qui préfère, à ce stade, employer le conditionnel. La Ville a immédiatement contacté la Police nationale, qui dit "avoir pris les dispositions nécessaires et renforcé sa présence aux alentours des établissements concernés". Les ASVP circulent aussi davantage dans les rues de Rezé depuis quelques jours.

Les personnes témoins de "tout comportement suspect ou inquiétant" sont invitées à le signaler à la Police nationale via le 17, en recueillant le maximum d'informations utiles comme la description physique de l'individu ou la plaque d'immatriculation du véhicule.