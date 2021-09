Rezé : un message de la mairie envers les habitants créé une polémique

Tout est parti d'un constat de la police : les vols à l'arrachée sont en nette augmentation sur la commune de Rezé. Souhaitant appeler ses habitants à la vigilance, la ville a diffusé sur son site internet et sur sa page Facebook un message d'alerte qui précisait que "les victimes sont souvent des femmes de plus de 60 ans circulant seules, et les délinquants privilégient les bijoux en or."

Mais une formule a fait réagir les internautes. La Ville conseillait en effet "d’éviter de porter de façon visible ce type de bijoux sur l’espace public".

Ce mercredi soir, la municipalité de Rezé reconnait dans un communiqué officiel "une maladresse dans la formulation du message qui a conduit à des réactions disproportionnées, hors de propos et parfois en contradiction avec la charte de modération de la Ville."

La ville de Rezé rappelle toutefois qu'il est de son devoir "de relayer les situations d’insécurité auprès de ses concitoyens" et souligne "la richesse du partenariat avec la Police Nationale, qui lui permet justement d’être réactive et proactive face à l’émergence de situations de ce type."