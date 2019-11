Rezé : le mur d'un bâtiment s'effondre sur des voitures, pas de victime

Rezé, France

Il était près de 13 heures ce mercredi quand le mur en pierre d'une propriété privée s'est effondré sur le parking du supermarché Lidl de Rezé dans le quartier Pont-Rousseau. L'ouvrage qui mesure 5 mètres de haut et 20 mètres de long est tombé sur des véhicules en stationnement, l'un d'eux a été enseveli, trois autres endommagés. Leurs propriétaires ont été identifiés, deux faisaient leurs courses dans le magasin, les deux autres sont des employés de Lidl, personne n'a été blessé.

Rezé : le mur d'une propriété s'est effondré sur plusieurs mètres, il est tombé sur des voitures en stationnement © Radio France - Tommy Cattanéo

Arrêté de péril

Par mesure de sécurité, des recherches complémentaires sont en cours précise la ville de Rezé sur sa page Facebook, des membres de la brigade cynophile ont été mobilisés. La municipalité va prendre un arrêté de péril contre le bâtiment dont une partie s'est effondré et un autre arrêté pour interdire les lieux. L'accès au parking du supermarché n'est plus possible, un périmètre de sécurité a été mise en place.