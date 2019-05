Rezé : un SDF de 51 ans tente d'enlever une fillette de 18 mois

Rezé, France

Un SDF de 51 ans a été interpellé ce mercredi à Rezé puis placé en hôpital psychiatrique. Il est soupçonné d'avoir tenté d'enlever une fillette de 18 mois qui était dans la rue avec sa mère. Les faits se sont produits vers 17h près de la gare de Pont Rousseau. L'homme s'approche d'elles, tient des propos incohérents et essaie d'attraper l'enfant. La mère saisit alors sa fille et se réfugie dans une pharmacie située à proximité. Le SDF les poursuit et tente de pénétrer dans les lieux. En vain. Les policiers interviennent. L'homme est finalement interpellé.

Le quinquagénaire n'a pas été placé en garde à vue à cause de son état psychique. Il a été pris en charge par le service hospitalier de St Jacques. La mère a porté plainte.