Rhinocéros tué par balles au zoo de Thoiry : "A Beauval, on renforce la sécurité" selon la directrice du parc

Un rhinocéros du parc de Thoiry, dans les Yvelines a été découvert tué par balles ce mardi matin. L'une des cornes a été tronçonnée. Au zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher, le personnel est sous le choc. "Cela s'apparente à du grand banditisme," selon la direction du zoo.

Le zoo de Beauval renforce la sécurité : "il y aura plus de rondes et la gendarmerie de Beauval est de toute façon prévenue. Depuis le vol de nos petits singes, des agents sont mobilisés en permanence, on avait rajouté également des caméras de vidéosurveillance", explique Delphine Delord, la directrice des ressources humaines du parc. Cela fait suite à la mort d'un rhinocéros dans le parc zoologique de Thoiry dans les Yvelines. C’est du jamais vu en France, et même en Europe, le rhinocéros blanc âgé de 5 ans a été abattu de trois balles dans la nuit de lundi à mardi et l’une de ses cornes a été sciée, à l’aide d’une tronçonneuse en toute vraisemblance. Les malfaiteurs sont passés haut dessus des protections, ils ont fracturé plusieurs cadenas.

C'est une nouvelle effroyable. Nous sommes sous le choc, nos soigneurs et nos collaborateurs de la savane sont atterrés et nous pensons très fort à nos collègues de Thoiry. C'est la première fois qu'on tue un rhinocéros à l'intérieur d'un parc pour lui voler ses cornes - Delphine Delord, directrice du zoo de Beauval

"C'est une nouvelle atroce pour la conservation de cet animal qui est en voie de disparition," rappelle Delphine Delord. Dans les réserves, 10% de la population des rhinocéros est abattue chaque année en Afrique et en Afrique-du-Sud.



C'est dévastateur de se dire que ça arrive en Europe. Cela s'apparente à du grand banditisme. Cette corne est faîte de kératine, c'est à dire comme nos ongles, comme nos cheveux. Et elle ne sert à rien ... rien du tout ! - Delphine Delord, directrice des ressources humaines du zoo de Beauval

A Beauval, on a déjà connu des actes de grandes délinquances en mai 2015. Il y a eu des vols de 17 petits singes, des ouistitis. Ils n'ont jamais été retrouvés.